Asırlık makineleri tamir edip çalıstırıyor

DENİZLİ'DE seyyar dikiş makinesi tamircisi Mehmet Seyis, teknolojiye karşı direniyor. Asırlık makinelerin tamir ve bakımını yapan 70 yaşındaki usta, yıllara meydan okuyarak 50 yıldır mesleğini icra ediyor. Hazır giyim sektörünün gelişip yaygınlaşması ile birlikte dikiş makinesi tamirciliği yok olmak üzereyken Mehmet Seyis, Denizli ve Burdur'un ilçelerini gezerek 200 yıllık dikiş makinelerini tamir ediyor. Minibüsünün içinde bütün tesisatlarının olduğunu ifade eden Seyis, insanların kendileri için değerli olan dikiş makinelerini atmak istemediğine işaret ederek "Kimileri ninesinden kimileri annesinden kalan makineleri getiriyor. Bu makineler yenilerinden daha sağlam" dedi.