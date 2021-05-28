Dolandırıldığını, jandarma düğün takılarını getirince anladı

Pınarkent Mahallesi'nde yaşayan G.A. isimli kadını telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Evinizdeki altınları incelemek için gelen polise teslim edin" dedi. Korkuya kapılan G.A. evine gelen kişiye düğününde takılan 160 bin lira değerindeki altın, bilezik ve değerli eşyaları teslim etti.





Bölgede devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, durumundan şüphelendiği 2 kişiyi takibe aldı. Takip sırasında jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı. Kaçış sırasında araçtan dışarıya bir çanta atan Adem C. (37) ve Ruhi S. (27) daha sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yol kenarında bulunan çantanın içinde altın ve değerli eşya bulundu. Şüpheliler verdikleri ifadede, kendilerini polis olarak tanıtıp G.A.'yı dolandırdıklarını itiraf etti. Çetenin lideri olduğu belirtilen Naim Ç. de evinde yakalanarak gözaltına aldı.





JANDRMA ALTINLARI TESLİM ETTİ, ŞAŞIRDI

Jandarma ele geçirilen altın ve değerli eşyaları sahibi G.A.'ya götürdü. Kapıyı açan ve karşısında jandarma ekiplerini gören kadın, "Az önce gelen diğer sivil polis ekiplerine tüm altınlarımı verdim onlar çalıntı mı değil mi bakacak" dedi. Ekiplerin yaşananları anlatmasıyla büyük şaşkınlık yaşayan, dolandırıldığını anlayan G.A. jandarma ekiplerine teşekkür etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.





'BEN KANDIM BAŞKALARI KANMASIN'

Dolandırılan G.A. altınlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Beni telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. Adımın FETÖ dosyasında geçtiğini söylediler. Evimde altınların olduğunu ve bunlardan inceleme yapmak ve parmak izi almak için geleceklerini belirttiler. Yaklaşık 2 saat telefonda konuştuk. Eve sivil polis gönderdiklerini anlattılar. Bir kişi geldi, bu kişiye düğünümde takılan bütün altınlarımı verdim. Olayın farkına bile varamadım. Aradan 1 saat geçti ve evime jandarmalar geldi. Dolandırıldığımı söylediler ve altınlarımı teslim ettiler. Jandarma gelene kadar dolandırıldığımın farkında bile değildim. Jandarma olaya karışan kişileri kısa sürede yakalamış. Altınlarımı da bana teslim ettiler. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Kimse evine gelip altın para isteyenlere inanmasın. Ben kandım başkaları da kanmasın" dedi.