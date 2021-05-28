Hem akademisyen hem çoban

DOÇ. Dr. Hayri Ün, geçen yıl Almanya'dan 100 adet 'Merolanşef' cinsi damızlık etçi koyun getirdi. Ailesi ile birlikte kurduğu çiftlikte koyunlarıyla ilgilenen Dr. Ün, derslerden arta kalan zamanlarda koyunlarını merada kendi otlatıyor, kuzuların, koyunların bakımını yapıyor.

Aslen Denizlili olan Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Hayri Ün, koyun çiftliği kurduğunda ilçe sakinlerinden, 'Hocam senin ne işin var koyunlarla dağda', 'Sen bu işi yapamazsın' gibi bir çok eleştiri ile karşı karşıya kaldığını ancak tüm söylenenlere ve yaşanan zorluklara rağmen yılmadığını belirtti.

■ SEBAHATTİN ALP