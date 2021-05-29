  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de ticari su tarifesinde yüzde 90 indirim

’de ticari su tarifesinde yüzde 90 indirim

Denizli’de ticari su tarifesinde yüzde 90 indirim

29.5.2021

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ticari abonelerin içme suyu ücretlerinde indirim yapacakları müjdesini verdi. Denizli Büyükşehir, tüm ticari abonelerin Haziran- Temmuz- Ağustos- Eylül aylarına ait içme suyu ve atıksu ücretlerinde yüzde 90 indirime gidecek. DESKİ genel kurulunda konuşan Başkan Zolan, kapanmaların sona yaklaştığı dönemde bu yönde bir karar aldıklarını ifade etti.

SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de ticari su tarifesinde yüzde 90 indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.