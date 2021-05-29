Denizli’de ticari su tarifesinde yüzde 90 indirim

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ticari abonelerin içme suyu ücretlerinde indirim yapacakları müjdesini verdi. Denizli Büyükşehir, tüm ticari abonelerin Haziran- Temmuz- Ağustos- Eylül aylarına ait içme suyu ve atıksu ücretlerinde yüzde 90 indirime gidecek. DESKİ genel kurulunda konuşan Başkan Zolan, kapanmaların sona yaklaştığı dönemde bu yönde bir karar aldıklarını ifade etti.

SEBAHATTİN ALP