ISO 500’de Ege’den 113 firma olması gurur verici

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların salgın sürecinde zor bir dönem geçirdiğinin görüldüğünü belirterek, yeni dönemde katma değerli üretimin öneminin arttığını bildirdi. Yorgancılar, listede geçen yıl 62 olan EBSO üyesi firma sayısının bu yıl 75'e çıktığını aktardı.

EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'den 75, Ege Bölgesi'nden ise 113 firmanın listede yer almasını gurur verici olarak nitelendirdi. Eskinazi, "Benzer artışı TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde de bekliyoruz" dedi.