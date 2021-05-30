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Haberler Denizli Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak baskını

Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak baskını

Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı şafak baskını

30.5.2021

DENİZLİ'DE jandarma narkotik timlerinin 3 aylık takibin ardından 4 ilçedeki 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Pamukkale, Merkezefendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde gerçekleşen baskınlarda, 14 zehir taciri gözaltına alındı.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 479 gram metafetamin, 150 gram toz esrar, 108 gram plaka esrar, 3 adet sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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