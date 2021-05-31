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'de hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

'nin ilçesinde hasta taşıyan ambulansın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizli'de hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
AA

31.05.2021, 22:20

İlçeden kent merkezindeki hastaneye hasta nakleden Mehmet Ozan idaresindeki 20 AG 897 plakalı ambulans devrildi.

Kazada sürücü ile ambulanstaki sağlık çalışanı Muradiye Yüksel ve 2 hasta yaralandı.

Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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