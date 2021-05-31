İlçeden kent merkezindeki hastaneye hasta nakleden Mehmet Ozan idaresindeki 20 AG 897 plakalı ambulans devrildi.
Kazada sürücü ile ambulanstaki sağlık çalışanı Muradiye Yüksel ve 2 hasta yaralandı.
Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Denizli'de hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.