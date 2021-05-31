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Haberler Denizli Polisi görünce tansiyonu fırladı

Polisi görünce tansiyonu fırladı

Polisi görünce tansiyonu fırladı

31.5.2021

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde polis ekipleri kumar oynandığını tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Kumar masasında karşısında bir anda polis ekiplerini gören A.G (37) fenalaştı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen A.G. hastaneye kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve kumar oynama gibi suçlardan 12 kişiye toplamda 92 bin TL ceza işlemi uygulandı.

SEBAHATTİN ALP

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