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Haberler Denizli Devrilen ambulansta 2’si hasta 4 yaralı

Devrilen ambulansta 2’si hasta 4 yaralı

Devrilen ambulansta 2’si hasta 4 yaralı

2.6.2021

DENİZLİ'NİN Serinhisar ilçesinden kent merkezine hasta götüren Mehmet Ozan yönetimindeki ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada yolun sağındaki araziye düşerek devrilen ambulansın sürücüsü Mehmet Ozan ile acil tıp teknisyeni Muradiye Yüksel ve ambulansta bulunan iki hasta yaralandı. aralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP

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