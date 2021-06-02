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Haberler Denizli Sosyal medyada yer alan kediye şiddet haberleri yalan çıktı

Sosyal medyada yer alan kediye şiddet haberleri yalan çıktı

Sosyal medyada yer alan ’de bir apartmanda kediye şiddet uygulandığı iddiası valilik tarafından yalanlandı. Valilik açıklamasında,"Yapılan çalışmalarda ve Başkanından alınan rapor neticesinde; böyle bir olayın meydana geldiğine dair emareye rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan kediye şiddet haberleri yalan çıktı

02.06.2021, 21:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021, 21:56

Denizli'de bir apartmanda kediye şiddet uygulandığı yönünde sosyal medya da yer alan haberlere ilişkin Denizli Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ise olayın yaşandığına dair emareye rastlanılmadığını belirtti.

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Olayın yalan olduğuna dair valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında ise "Hayvan Hakkı İhlali konusundaki haberlerle ilgili olarak; Denizli Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalarda ve Denizli Veteriner Hekimleri Oda Başkanından alınan rapor neticesinde; böyle bir olayın meydana geldiğine dair emareye rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.

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