Yaralı olarak bulunan kedide 'cinsel saldırı' şüphesi

İncilipınar Mahallesi 1225/8 Sokak'taki apartmanda oturan İklim Çırpan ile Yağmur Yılmaz'ın sahiplendiği sokak kedisi, 27 Mayıs'ta elektrik panosu dolabında kanlar içinde arka ayaklarını kullanamaz halde bulundu. Veterinere götürülen kedinin yapılan incelemede omuriliğinde kırık olduğu ve üreme organında kanamayla birlikte genişleme tespit edildi. Kedinin cinsel saldırıya uğradığının değerlendirilmesi üzerine polise şikayette bulunuldu. Polisin yaptığı incelemede olay yerinde sperm kalıntılarının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Kedi, Veteriner Hekim Selcan Çil, tarafından tedaviye alındı. Veteriner Çil'in Burdur'a götürdüğü kedi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde ameliyat edildi.



YAVRUSU DA ÖLÜ BULUNDU

Yaklaşık 1 ay önce doğum yapan kedinin yavrusu da 16 gün önce aynı apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Yavru kedinin travmaya bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi. Apartman sakinleri, yavru kedinin apartman boşluğundan atılarak yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.





'YAŞADIKLARI NEDENİYLE HIRÇINLAŞMIŞ DURUMDA'

Anne kedinin tedavisini yapan Veteriner Hekim Selcan Çil, hayvanın ağır travma geçirdiğini ifade edip, "Kedi apartmanda 6 ay kadar bakılmış bize getirildiğinde durumu çok kötüydü. Arka ayaklarını kullanamaz ve üreme organında olması gerekenden daha fazla genişlemeye bağlı kanamayla geldi. Kediyle ilgili polise rapor yazdık. Olay yerinde de sperm kalıntıları bulunmuş. Kediyi omurgasındaki kırık nedeniyle Burdur'a götürdük. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde hocalarımız yardımcı oldu ve kediyi ameliyat ettiler. Omurgasındaki kırık giderildi ve sinire batan parçalar alındı. Şu an durumu iyiye doğru gidiyor ancak dışkı ve idrarını yapamıyor. Zamanla onu da yapmaya başlayacak. Onu yaşatmaya çalışıyoruz. Çok sevecen ve sıcak kanlı kediymiş ancak yaşadıkları nedeniyle güvenin kaybettiği için hırçınlaşmış durumda" dedi.





'SAPKIN BİR OLAY'

Tıbbi Mümessil İklim Çırpan, "Sokak kedisiydi ancak bizim apartmana bizlerle girip çıkardı. Onu mama ve suyu verirdik. 7 aydır bakıyorduk. Birisi apartmanın kapısını açtığında çıkar gezer, sonra da geri gelirdi. Olay günü bordum kattan sesini duyanlar inmiş ve kediyi elektrik panosu dolabı içinde kanlar içinde bulmuşlar. Omurgasında olduğunu ve cinsel istismara uğradığını öğrendik. Hemen suç duyurusunda bulunduk. Polis inceleme yaptı ve burada sperm lekeleri buldu. Bunu yapan insan olamaz. Bu sapkın bir olay ve apartmanda yaşayanlar da tedirgin oldu. Bu olaydan sonra bunu kediye yapan insanlara neler yapar diye aklımızdan geçiriyoruz. Bizi üzen bunu kediye yapan kişinin sadece para cezası alacak olmasıdır" dedi.





'BU KİŞİLER BULUNSUN, CEZASIZ KALMASINLAR'

Kediyi sahiplenenlerden biri olan Yağmur Yılmaz ise, "Anne kedi yaklaşık 1 ay önce doğum yapmıştı. Hatta doğumuna biz de yardımcı olduk. Yavru kedi de yeni yürümeye başlamıştı. 16 gün önce anne kedinin sesiyle dışarı çıktık. Önce yavru kediyi aradık ama bulamadık. Sonrasında Bodrum'da yavru kediyi ölü bulduk. Muhtemelen merdiven boşluğundan atılmış. Kediler bizim evladımız gibiydi. Saldırmaz ve kimseye de zarar vermezlerdi. Umarım bunu yapan kişi ya da kişiler bulunur ve cezasız kalmaz" diye konuştu.