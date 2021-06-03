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Haberler Denizli Bölgenin su deposu Işıklı Gölü’nde su seviyesi yüzde 50 azaldı

Bölgenin su deposu ’nde su seviyesi yüzde 50 azaldı

’nin ilçesi sınırları içinde bulunan 3 bin 500 hektarlık alana sahip, bölgenin su deposu de yaşanan kuraklıktan etkilendi. Henüz sulama sezonu için kapakların açılmadığı gölde su seviyesi yüzde 50 oranında düştü. Suyun çekildiği göl çevresindeki alanları vatandaşlar piknik alanı olarak kullanmaya başladı.

Bölgenin su deposu Işıklı Gölü’nde su seviyesi yüzde 50 azaldı

03.06.2021, 15:44

Denizli'nin Çivril ilçesi sınırları içinde bulunan tarımsal sulamada kullanılan Büyük Menderes Nehri, Karanlık Dere ve Kufi Çayı ile beslenen tatlı su gölü Işıklı Baraj Gölü yaşanan kuraklıktan etkilendi. Bahar yağmurlarının yağmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak meydana gelen buharlaşma nedeniyle Işıklı Gölü'nde su seviyesi yüzde 50 oranında azaldı.



Işıklı Gölü etrafında bulunan balıkçı mahallesi Beydilli Mahalle Muhtarı Atilla Savran, "Kuraklıktan etkilendik, en çok etkilenen alanlardan birisi de burası. Ben 43 yaşındayım. Su seviyesinin azaldığını gördük ama daha öncesinde çekilen su yerini dolduruyordu. Bu yıl çekilen su yerini almadı. Yaklaşık üç aydır bu bölge yağış almıyor. Işıklı gölünde su seviyesi baya azaldı. Yüzde 50 seviyesine düştü. Bu Mayıs ayının en dolu olduğu zaman olması lazım. Sıkıntı büyük. Bu dönemde yüzde 90 oranında su olması lazımdı.

Ama son yıllarda yüzde 65 doluluk oranın altına düşmüyordu. Bazı yıllarda kış sezonunda su doluluk oranının yüksek olmasından dolayı kapakları açmak zorunda kalıyorlardı. Son yıllarda yağış olmayınca Işıklı Gölü tehlikeye girdi. Daha önce su söğüt köklerine kadar geliyordu. Şu an ise insanlar orada piknik yapıyor, su yok. Gölün önemi bizim için çok büyük. Sadece sulama değil, balıkçılık, ıstakoz, turizm olarak da çevredekilerin geçim kaynağı idi" dedi.

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