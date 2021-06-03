Denizli’de 16 yılla aranan şüpheli tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanması yaptığı çalışmalarda Pamukkale ilçesinde 2019 yılında meydana gelen motosiklet hırsızlığında şüphelinin tekrardan aynı bölgeye geldiğine dair ihbar aldı.

JASAT ekipleri harekete geçerek başarılı bir şekilde operasyon neticesinde, şüpheliyi yakaladı. 24 yaşındaki şüpheli M.H'yi sorgulayan ekipler, farklı suçlardan dolayı kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli M.H., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.