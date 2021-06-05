Denizli’nin ihracatı 3 milyar $’a koşuyor

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında 22 sektörün 154 ülkeye 2 milyar 827 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği açıklandı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "DENİB üyesi 1.206 firma ihracat yaptı. Bugüne kadar DENİB'in en yüksek yıllık ihracatı 2018 yılında 2 milyar 544 milyon dolar olmuştu. Son 12 ayda bunu geçerek 3 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Mayıs ayı ihracatımızda ilk sırada yüzde 257'lik artış ve 45 milyon dolarla İngiltere yer aldı." dedi. Mayıs ihracatında İngiltere'yi ABD, Almanya, İtalya ve Fransa izledi.



SEBAHATTİN ALP