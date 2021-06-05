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Haberler Denizli Mola veren arabaya minibüs çarptı: 3 ölü

Mola veren arabaya minibüs çarptı: 3 ölü

Uçuruma yuvarlanan araçlardan 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Mola veren arabaya minibüs çarptı: 3 ölü

5.6.2021

DENİZLİ Pamukkale Akdere Mahallesi'ndeki bir cenaze törenine katılmak için beraberindeki 5 kişiyle birlikte yola çıkan sürücü Yaşar C, seyir halindeyken sıkışınca mahalleye yakın bir yerde mola verdi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için inen Yaşar Ç'nin aracına İbrahim Doğru idaresindeki minibüs çarptı. Kazanın şiddetiyle iki araç da 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Can pazarı yaşanan olay yerinden sürücü İbrahim Doğru ve eşi Ferize Doğru ile Hasan Güney'in cansız bedenleri çıkarıldı. Otomobilde sıkışan Emre M, Emre A, Necmettin C, Uğur Y. ve İzzet T. ise 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

■ SABAHATTİN ALP

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