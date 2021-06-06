Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre evde Alphan Akçaöz (52) ile kızı Kadriye Esenay Akçaöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alphan Akçaöz, evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti. Amatör olarak kick boks ve karete sporu yapan Kadriye Esenay Akçaöz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç kız ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Akçaöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.