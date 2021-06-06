  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı

Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı

'nin ilçesinde,  babası tarafından pompalı tüfekle vurulan 20 yaşındaki ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı
DHA

06.06.2021, 21:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021, 21:11

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre evde Alphan Akçaöz (52) ile kızı Kadriye Esenay Akçaöz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alphan Akçaöz, evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti. Amatör olarak kick boks ve karete sporu yapan Kadriye Esenay Akçaöz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç kız ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Akçaöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.