Denizli'de borç cinneti

Denizli'de 800 bin liralık alacağını ödemediği için tartıştığı toptancı Ali Rıza Karaman'ı (40) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak yaralayan Murat Tün (39) aynı silahla kafasına sıktı. Tün olay yerinde can verirken Karaman ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay, Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Bulvarı'nda bulunan KYK yurdu önünde meydana geldi. Kiraz üretimi yapan Murat Tün, daha önceden ürün verdiği İzmir'in Ödemiş ilçesinden toptancı Ali Rıza Karaman ile yolda karşılaştı.

ARAÇTAN TÜFEĞİNİ ALDI

Tün, toptancı Karaman'dan yaklaşık 800 bin lira civarındaki borcunu ödemesini istedi. Karaman'ın kimseye borcunun olmadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından öfkeden çılgına dönen Murat Tün, aracından av tüfeğini alarak sokak ortasında Karaman'ın üzerine kurşun yağdırdı.

Karaman, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Dehşet saçan Tün, elindeki silahı bu kez kendi kafasına doğrultarak tetiğe bastı. Dehşet anlarının ardından Tün olay yerinde hayatını kaybederken Karaman, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Karaman, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

SEBAHATTİN ALP