Küçük kızı kaçıran adamdan "kötü yola düşmesin" savunması

DENİZLİ'DE yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Ç. internette oyun oynarken, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bağlı Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki G.K ile tanıştı. Ahmet Ç, sosyal medya üzerinden tanıştığı G.K'yi Denizli'ye kaçırdı. Kaçırılan kızın ailesi jandarmaya gidip şikayetçi olduktan sonra, bir televizyon programına katılarak yardım istedi. Yapılan araştırma sonucunda kayıp kız çocuğunu Kayseri'den kaçıran şüphelinin Ahmet Ç. olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun tutulduğu aparta düzenlenen operasyonla kayıp kız kurtarıldı. Gözaltına alınan Ahmet Ç, internette tanıştığı küçük kızın kaçma niyeti olduğunu fark edince kötü yola düşmemesi için Denizli'ye getirip koruma altına almayı düşündüğünü söyledi.

■ SEBAHATTİN ALP