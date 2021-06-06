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Haberler Denizli Pamukkale'de orman yangını! 5 dönüm alan küle döndü

'de orman yangını! 5 dönüm alan küle döndü

’de ormanlık alana yakın noktada bulunan arı kovanlarına bakım yaptığı sırada yanlışlıkla otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede ormanlık alanı saran alevlere müdahale etmek isteyen arıcı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından yapılan kontrollerde yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Pamukkale'de orman yangını! 5 dönüm alan küle döndü
İHA

06.06.2021, 16:30

Yangın, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alana yakın bir noktada arı kovanları bulunan bir şahıs, arıların bakımını yapmak isterken yanlışlıkla ateşle otları tutuşturdu. Bu sırada alevler kısa süre içerisinde ormanlık alana doğru ilerledi. Ne olduğunu anlayamayan arıcı, bir yandan alevlere müdahale etmek isterken diğer yandan ise yardım istedi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yangını kontrol altına alırken alevlere ilk müdahalede bulunan arıcı ise kolunun ve vücudunun farklı bölgelerinin yanması sonucu yaralandı.



2 saatlik çalışmanın ardından yapılan kontrollerde yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangına neden olduğunu söyleyen arıcı ise hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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