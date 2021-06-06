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Haberler Denizli Ülkenin geleceğini çadırda yetiştiriyorlar

Ülkenin geleceğini çadırda yetiştiriyorlar

Ülkenin geleceğini çadırda yetiştiriyorlar

6.6.2021

ŞANLIURFA'DAN mevsimlik tarım işçisi olarak Denizli'nin Pamukkale ilçesine gelen 10 aile, Kurtluca Mahallesi'nin 1000 rakımlı zirvesine çadır kurdu. Yaklaşık 100 kişilik grup içerisinde yer alan ilk, orta ve lise çağındaki 30 öğrencinin eğitim ihtiyacından haberdar olan Pamukkale Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, ekmek parası için bin 100 kilometre mesafeden gelen ailelerin durumunu yerinde inceledi.

HER GÜN 40 KİLOMETRE YOL
ÇOCUKLARIN büyük bir bölümünün okula devam edemediğini, bazılarının okuma yazma hatta Türkçe bile bilmediklerini gören yetkililer, çocukların eğitimden uzak kalmaması için kolları sıvadı. Projeden haberdar olur olmaz gönüllü olan iki genç öğretmen İlayda Güldalı ve Merve Besim, her gün 40 kilometre yol kat ederek sınıf gibi süsledikleri çadırlarda ülkenin geleceği çocukları yetiştiriyor.

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