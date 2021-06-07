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Haberler Denizli Aracın içine girdiğini fark etmediler! 60 kilometre onunla yolculuk yaptılar

Aracın içine girdiğini fark etmediler! 60 kilometre onunla yolculuk yaptılar

’de aşırı sıcak nedeniyle bir araca girdi. Araçlarıyla yaklaşık 60 kilometre yolculuk yapan aile son anda kırkayağı fark etti. Çevredeki esnafın yardımıyla araç içinde paspasın altında bulunan kırkayak öldürüldü.

Aracın içine girdiğini fark etmediler! 60 kilometre onunla yolculuk yaptılar
İHA

07.06.2021, 11:59

Denizli'de aşırı sıcak nedeniyle bir aracın içine kırkayak girdi. Araç içindeki kırkayağı fark etmeyen sürücü Y.G, 20 F 4402 plakalı aracıyla Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'nden ailesi ile birlikte yola çıktı. Araç içindeki kırkayakla birlikte yaklaşık 60 kilometre yolculuk yapan Y.G, Doktorlar Caddesi üzerinde araç içindeki siyah renkli dev kırkayağı fark etti.

Panikleyen sürücü Y.G aracıyla kaldırıma çıkıp durdu. Çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla araç içinde kırkayak aranmaya başlandı. Ön koltuğun arkasında paspas altında kırkayak bulundu. Aracın dışarısına çıkartılan kırkayak öldürüldü.

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