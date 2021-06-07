Tekstil fabrikasında çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Hacıeyüplü Mahallesi'nde nevresim ve havlu üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanın kent genelinden görülebildiği yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 27 itfaiye aracı ile 70 personel müdahale etti. İtfaiye ekipleri, çok miktarda tekstil ürününün olduğu fabrikayı saran alevleri yaklaşık 4 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına aldı.

SEBAHATTİN ALP