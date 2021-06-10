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Haberler Denizli Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

10.6.2021

DENİZLİ'NİN Baklan ilçesinde Mustafa Alan yönetimindeki otomobil, Denizli-Çivril kara yolunun Hadim Mahallesi Kavşağı'nda M.B. (17) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Gülhan Çizik'in (17) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan M.B. ise hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin ters yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan yola çıktığı görüldü.

■ SEBAHATTİN ALP

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