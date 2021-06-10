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'de sağanak yağış! O ilçede cadde ve sokaklar göle döndü

’den günlerdir beklenen yağış bıçakçılığın merkezi İlçesine bağlı mahallesinde sele dönüştü. Öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağmur yağışı bir süre sonra doluya döndü. Mahallenin sokaklarından sel suyu aktı.

Denizli'de sağanak yağış! O ilçede cadde ve sokaklar göle döndü
İHA

10.06.2021, 14:36

Denizli'de günlerdir beklenen yağmur yağışı, sel ve su baskınlarına neden oldu. Öğle saatlerinde imal ettiği bıçak, kılıç ve el yapımı demir el aletleriyle ünlü Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan ve Yüreğil mahallerinde yağmur başladı.

Bir süre şiddetli devam eden yağmur yağışı bir süre sonra doluya döndü. Aşırı yağış nedeniyle mahallenin sokaklarından sel suyu aktı. Kaldırım seviyesini geçen sel suyu bazı işyerlerine ve bıçak imalathanelerine girdi.

Ardından devam eden dolu yağışı nedeniyle mahallenin üst bölgelerinde toprak beyaza büründü. Bölgede yağmur yağışı aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji'den Aydın'a sağanak yağış uyarısı

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