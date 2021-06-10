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Haberler Denizli Lösemili öğrencilerin tur otobüsü devrildi

Lösemili öğrencilerin devrildi

Lösemili öğrencilerin tur otobüsü devrildi

10.6.2021

DENİZLİ'DE yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, Ankara'dan lösemili öğrencileri tatile götüren tur otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır 15 öğrenci yaralandı. Kaza, Kale ilçesinde yaşandı. Lösemili öğrencilere tatil etkinliği için Kocaeli, Ankara ve Elazığ'dan Muğla Bodrum'a giden 22'si öğrenci, 3'ü öğretmen olmak üzere Ankara'dan yola çıkıldı. Denizli'nin Kale ilçesinde 06 L 2746 plakalı otobüs, yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su tahliye kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Durumu ağır olan öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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