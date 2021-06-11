Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatın 8'inci katından düşen Suriye uyruklu inşaat işçisi Mahmut Elkurdi (55) yaşamını yitirdi.
Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 4804 Sokak üzerinde inşası süren bir binada meydana geldi. İnşaat işçisi Mahmut Elkurdi iskele üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip 8'inci kattan düştü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Elkurdi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SEBAHATTİN ALP
8’inci kattan düşen işçi kurtarılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.