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Haberler Denizli 8’inci kattan düşen işçi kurtarılamadı

8’inci kattan düşen işçi kurtarılamadı

8’inci kattan düşen işçi kurtarılamadı

11.6.2021

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir inşaatın 8'inci katından düşen Suriye uyruklu inşaat işçisi Mahmut Elkurdi (55) yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 4804 Sokak üzerinde inşası süren bir binada meydana geldi. İnşaat işçisi Mahmut Elkurdi iskele üzerinde kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip 8'inci kattan düştü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Elkurdi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SEBAHATTİN ALP

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