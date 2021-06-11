DENİZLİLİ Astsubay İsmail Özdemir, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Astsubay Özdemir'in vefatını Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
SEBAHATTİN ALP
Denizlili astsubay korona virüse yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.