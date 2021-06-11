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Haberler Denizli Denizlili astsubay korona virüse yenildi

Denizlili astsubay korona virüse yenildi

Denizlili astsubay korona virüse yenildi

11.6.2021

DENİZLİLİ Astsubay İsmail Özdemir, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Astsubay Özdemir'in vefatını Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SEBAHATTİN ALP

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