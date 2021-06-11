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Haberler Denizli Yıldırım düşen asırlık çam ağacı 3 gündür yanıyor

düşen asırlık 3 gündür yanıyor

’nin ilçesinde üzerine düşen yaklaşık 2 asırlık , 3 gündür için için yanmaya devam ediyor. Asırlık çam ağacının dış kabuğundaki yapının tutuşmayı geciktirdiği, ancak yıldırımın neden olduğu aşırı ısınma sonucu iç kısımdaki kimyasal yapı nedeniyle iç yanmanın devam ettiği ifade edildi.

Yıldırım düşen asırlık çam ağacı 3 gündür yanıyor
İHA

11.06.2021, 13:06

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinde yaklaşık 200 yaşında olan çam ağacında, üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Ağacın bir bölümünü parçalayan yıldırım, gövdedeki kovuğa kadar ulaşınca ağacın alev almasına neden oldu.

Dalları ve yaprakları halen yeşilliğini koruyan ve kovuğundan halen dumanlar çıkan ağacın için için 3 gündür yanmaya devam etmesi görenleri şaşırtıyor.



Asırlık çam ağacının dış kabuğundaki yapının tutuşmayı geciktirdiği, ancak yıldırımın neden olduğu aşırı ısınma sonucu iç kısımdaki kimyasal yapı nedeniyle iç yanmanın devam ettiği ifade edildi.

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