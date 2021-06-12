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’de Aktepe Mahallesinde su kesintisi

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi () Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Aktepe Mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli’de Aktepe Mahallesinde su kesintisi
İHA

12.06.2021, 15:38

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidileceğini belirtti. Bu kapsamda, 14 Haziran 2021 Pazartesi günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında Aktepe Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini söyledi.

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