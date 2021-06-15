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Haberler Denizli Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı

'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 üyesi tutuklandı

'de Fetullahçı Terör Örgütüne () üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı. Operasyonda yakalanan 8 hükümlü işlemlerin ardından, cezaevine sevk edildi.

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı
AA

15.06.2021, 11:33

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Operasyonda yakalanan 8 hükümlü işlemlerin ardından, cezaevine sevk edildi.

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