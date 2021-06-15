Haberler Denizli Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.