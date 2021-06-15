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Haberler Denizli Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü / propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı
AA

15.06.2021, 11:34

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, iki kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

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