Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, iki kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 FETÖ üyesi tutuklandı
Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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