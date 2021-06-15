Fırsatçılar devletin arazisini tarlaya çevirdi

Denizli Tavas'ta DSİ'nin baraj gölü yaptığı tarım arazileri, kuraklık nedeniyle su çekilince yeniden ortaya çıktı. Uyanıklar bu alanları işgal edip tarla yaptı, 7 yıl boyunca ekip biçti. Suyu barajdan ücretsiz kullanan fırsatçıların bu tarlaları dekarı bin liradan da kiraya verdikleri ortaya çıktı. Üretici Fethi Alacık gaspın yıllardır sürdüğünü belirterek; "Burası devletin arazisi. Yıllardır ekip biçiyorlar. Kimse müdahale etmiyor. Birilerine peşkeş çekiliyor. Barajın suyu azaldıkça dekar sayısı artıyor. Hem araziyi işgal ediyor hem suyu kullanıyor" dedi. Köylüler, kaymakamlığa ve DSİ'ye defalarca şikayette bulunduklarını fakat sonuç alamadıklarını kaydetti.

■ SEBAHATTİN ALP