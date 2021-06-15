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Haberler Denizli Motorun gaz teli takılı kalınca... Talihsiz anlar kamerada

Motorun gaz teli takılı kalınca... Talihsiz anlar kamerada

’de yağ değişimi yapılan motosikletin gaz teli takılı kaldı. Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsünü de sürükleyerek devrildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motorun gaz teli takılı kalınca... Talihsiz anlar kamerada
İHA

15.06.2021, 14:15

Denizli' de Merkezefendi ilçesi sınırları içinde bulunan 3. Sanayi sitesinde bulunan yağ değişimi yapan iş yerine motosiklet geldi. İş yeri sahiplerinden İbrahim Kök tarafından motosikletin yağı değiştirilerek bakımı yapıldı. Sürücüsü tarafından çalıştırılan motosikletin gaz teli takılı kaldı.

Kontrolden çıkan motosiklet sürücüsünü de sürükleyerek devrildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaklaşık 300 TL masraf çıktığını belirten yağcı İbrahim Kök, "Müşteri motorun yağını değiştirmeye geldi, bizde yağını değiştirdik. Gaz teli takılı kaldı ve camın içerisinde girdi. 300 TL'lik zararımız oldu. Allah'tan kendisine bir şey olmadı" dedi.

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