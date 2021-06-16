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Haberler Denizli Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar

Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar

’nin ilçesinde ellerinde bulunan dönemine ait altın taç ile birlikte çok sayıda tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar
İHA

16.06.2021, 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021, 18:17

Denizli Jandarma Komutanlığı bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda tarihi eserleri satmak için müşteri kılığına giren güvenlik güçleriyle buluşan şüpheliler, suçüstü yapılarak gözaltına alındı.



Yakalanan şüpheliler ile birlikte 91 parçadan oluşan 1 adet Roma dönemine ait altın taç, 1 adet 5 parçadan oluşan altın süsü, 1 adet pişmiş toprak testi, 13 adet bronz obje ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen tarihi eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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