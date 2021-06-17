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Haberler Denizli Babasını öldüren oğul cezaevine gönderildi

Babasını öldüren oğul cezaevine gönderildi

Babasını öldüren oğul cezaevine gönderildi

17.6.2021

DENİZLİ'DE baba ile oğul arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Acıpayam ilçesinde meydana gelen olayda, Bekir Turhan (71) evde yatalak eşine baktığı sırada oğlu Hamza Turhan (40) geldi. Baba ve oğul arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Hamza Turhan eline aldığı tuğla parçası ile babasının başına vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan Hamza Turhan ise, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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