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'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'nin ilçesinde durdurulan minibüste yapılan kontrolde, 2 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Denizli'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İHA

17.06.2021, 15:52

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu sabah operasyon düzenleyen jandarma, takibe aldığı minibüsü ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise farklı ebatlardaki tankların içinde 2 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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