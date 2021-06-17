Denizli'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu sabah operasyon düzenleyen jandarma, takibe aldığı minibüsü ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise farklı ebatlardaki tankların içinde 2 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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