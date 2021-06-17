Hırsız sevgililer suçüstü yakalandı

DENİZLİ Honaz'da, bir tekstil fabrikasından 70 bin lira değerinde kablo çalan iki sevgili, malzemeyi ormanlık alanda eritirken jandarmaya yakalandı. Gözaltına alınan Ferhat D. (35) ve sevgilisi Nebahat D. (38) ile suç ortakları Polat G. (16), sorgulanmak üzere Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda birçok ayrı suçtan sabıkaları olduğu tespit edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP