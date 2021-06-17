Iki otomobil kafa kafaya çarpıstı: 3 kişi yaralandı

DENİZLİ'DE iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesinde meydana gelen kaza, Ö.K. idaresindeki otomobil ile B.Ç. hakimiyetindeki otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü B.Ç'yi bulunduğu yerden kısa sürede kurtardı. Sürücü Ö.K. ve yolcu konumunda bulunan U.Ö. ise yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP