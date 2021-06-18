  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Ağlatan kavuşma

Ağlatan kavuşma

Ağlatan kavuşma

18.6.2021

Denizli'de hamile iken koronaya yakalanan ve doğum yaptıktan sonra durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Meryem Kan 30 günlük yaşam mücadelesinin sonunda evladına kavuştu. Bu anlar hem anneyi hem de tanık olanları ağlattı. 4. çocuğuna 37 haftalık hamileyken virüse yakalanan Kan, ümitsizliğe kapıldığı bir anda ailesine mektup yazarak veda ettiğini belirterek, "Doktorum ve hemşireler iyileşmem için ellerinden geleni yaptı. Çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım. Allah bir daha göstermesin. Herkes dikkat etsin. Yaşadıklarım çok zordu" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ağlatan kavuşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.