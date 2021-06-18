Ağlatan kavuşma

Denizli'de hamile iken koronaya yakalanan ve doğum yaptıktan sonra durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Meryem Kan 30 günlük yaşam mücadelesinin sonunda evladına kavuştu. Bu anlar hem anneyi hem de tanık olanları ağlattı. 4. çocuğuna 37 haftalık hamileyken virüse yakalanan Kan, ümitsizliğe kapıldığı bir anda ailesine mektup yazarak veda ettiğini belirterek, "Doktorum ve hemşireler iyileşmem için ellerinden geleni yaptı. Çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım. Allah bir daha göstermesin. Herkes dikkat etsin. Yaşadıklarım çok zordu" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP