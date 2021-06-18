Şehit polis Yangöz toprağa verildi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarıyla çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde toprağa verildi. Yangöz'ün (26) cenazesinde gözyaşları sel oldu. Şehit polis için sabah saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, il protokolü ve şehidin acılı ailesi katıldı. Buldan'da da cenaze aracını karşılayan vatandaşlar Türk Bayrağı ve sloganlarla katili lanetledi. Buradaki törene de İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve vatandaşlar katıldı.

ERCAN Yangöz, daha sonra gözyaşları ve dualarla Buldan Şehitliği'ne defnedildi. Öte yandan Yangöz'ü, Fatih Özturan'ın şehit ettiği belirlendi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden Özturan'ın silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.

ADEM ÜLKER