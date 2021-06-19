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Haberler Denizli Denizli'de trafikte dehşet! Trafik magandası kendisini uyaran otomobile 16 el ateş etti

'de trafikte dehşet! Trafik magandası kendisini uyaran otomobile 16 el ateş etti

'nin ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücünün aracına tabancayla rastgele ateş açarak kaçan ve bir kişinin yaralanmasına neden olan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Denizli'de trafikte dehşet! Trafik magandası kendisini uyaran otomobile 16 el ateş etti
DHA

19.06.2021, 08:35

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaşandı. Ferdi Ü., 20 BJK 49 plakalı cipiyle ilerlediği sırada hızlı bir şekilde araç kullanan ve makas attığı ileri sürülen 35 AGB 534 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine iki aracın sürücüleri arasında tartışma çıktı. Ferdi Ü.'nün aracını durdurmasını isteyen otomobil sürücüsü, yanındaki tabancayla cipe rastgele ateş açtı.

Saldırı sırasında cipte bulunan Eda G., kurşunların kırdığı cam parçaları nedeniyle yüzünden yaralandı. Silahlı saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Eda G., ilk müdahale sonrası ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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