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Haberler Denizli Kaçarken plakasını düşürdü

Kaçarken plakasını düşürdü

Kaçarken plakasını düşürdü

19.6.2021

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde çarptığı 9 koyunu telef eden sürücü, kaçarken plakasını düşürdü. Çakmak Mahallesi ile Saruhan Mahallesi arasında, aralarında gebe koyunların da bulunduğu sürüye içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç daldı. Toplam 9 koyunu telef eden sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Bu esnada kaçan aracın plakasının düştüğü fark edildi. Düşen plaka ile birlikte durum, emniyet güçlerine bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

■ SEBAHATTİN ALP

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