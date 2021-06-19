DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde çarptığı 9 koyunu telef eden sürücü, kaçarken plakasını düşürdü. Çakmak Mahallesi ile Saruhan Mahallesi arasında, aralarında gebe koyunların da bulunduğu sürüye içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç daldı. Toplam 9 koyunu telef eden sürücü, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Bu esnada kaçan aracın plakasının düştüğü fark edildi. Düşen plaka ile birlikte durum, emniyet güçlerine bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

■ SEBAHATTİN ALP