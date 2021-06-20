Trafik magandası kurşun yağdırdı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, trafikte aracıyla makas atarak ilerleyen İbrahim T, kendisini uyaran lüks jipteki yeni evli çift Ferdi Ü. ve Eda Ü. ile tartıştı. Maganda, seyir halindeyken bir süre daha devam eden tartışmanın ardından, genç çiftten otomobillerini durdurmasını istedi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

ARACINDAN iner inmez belindeki silahına sarılan İbrahim T, 2 gün önce evlenen Ferdi Ü. ve Eda Ü. çiftinin içinde bulunduğu otomobile peş peşe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ateş açan maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Saldırganın kız arkadaşıyla binip uzaklaştığı otomobili PTS kayıtlarından takip eden ve İbrahim T'nin gidebileceği adresleri belirleyen polis ekipleri, olaydan 2 saat sonra aracı Mehmetçik Mahallesi 2617 sokakta terk edilmiş halde buldu.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

ÇIKMAZ sokaktaki ağaçların altına park edilen lüks araç, çekiciyle bulunduğu yerden alınarak otoparka çekildi. Aracın bulunduğu çıkmaz sokakta saldırgan İbrahim T'nin bir akrabasının yaşadığı, saldırganı yakalamak için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şans eseri ölümden dönen talihsiz kadın ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

SEBAHATTİN ALP