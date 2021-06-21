Cezaevi firarisi gonzales ağaçta yakalandı

KAÇIP KİRAZ BAHÇESİNE GİRDİ
Zanlıyı yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, yerini tespit ettikleri Azer Y'nin bulunduğu bölgeye intikal etti. Jandarmayı karşısında gören şüpheli kaçarak kiraz bahçesine girdi. Ekiplerin araması sonrası Azer Y, saklanmak için çıktığı kiraz ağacında bulunup yakalandı. İfadesi alınmak üzere merkeze götürülen Gonzales Azer, burada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Azılı hırsız, adliyeye götürülürken 3 kelepçe kullanıldı.
SEBAHATTİN ALP
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