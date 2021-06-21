Haberler Denizli Cezaevi firarisi gonzales ağaçta yakalandı

Cezaevi firarisi gonzales ağaçta yakalandı

Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar illerinde toplamda 35 olaya karışarak hakkında 21 yıl hapis cezası olan 19 yaşındaki Azer Y, 1 yıl önce cezaevinden firar ederek kaçtı. Hızlı ve seri olduğu için 'Gonzalez' lakabı takılan şüphelinin, Denizli Honaz'da olduğu tespit edildi.

21.6.2021