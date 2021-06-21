Çikolata kutularından uyuşturucu çıktı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri zehir tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan 2 şüpheli Narkotik timlerince takibe alındı.





Şüphelilerin konakladığı otele operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çikolata kutuları içerisine gizlenmiş 8 poşet halinde metamfetamin ele geçirdi. Yine Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.





Kent genelinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 412 gram metamfetamin, 46 kök kenevir, av tüfeği, 9 adet sikke, çeşitli miktarlarda satışa hazır uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.