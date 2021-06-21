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Denizli'de ahıra yıldırım isabet etti! 4 inek telef oldu

Son dakika... Denizli'de korkunç bir olay meydana geldi. Gelen yüksek ses sonrasında ahırına koşan çiftçi acı gerçekle karşılaştı. Kale ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu.