Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Tarla sulama kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
Denizli'de kekik tarlasına yıldırım isabet etti: Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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