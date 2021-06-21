Haberler Denizli Denizli'de kekik tarlasına yıldırım isabet etti: Yaralılar var

Denizli'de kekik tarlasına yıldırım isabet etti: Yaralılar var

Denizli'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.