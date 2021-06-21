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Haberler Denizli Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Husumetlisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

21.6.2021

DENİZLİ Pamukkale'de iki kişi arasındaki husumetten dolayı çıkan tartışmada silahlar konuştu. Olay, Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. O.Ç. ile görüşmek için buluşan S.Z. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Z, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle husumetlisi olduğu iddia edilen O.Ç'ye 4 el ateş etti. Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı O.Ç. kurtarılamadı. Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, incelemelerde bulundu. Şüpheli S.Z'nin otomobille kaçtığı tespit edilmesi üzerine yakalanması için çalışma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP

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