12 yaşındaki Arda ailesinin hayatını kurtardı

DENİZLİ'NİN Çal ilçesindeki bir kekik tarlasında çalışan ailenin üzerine yıldırım düştü. Yaralanan 2'si ağır toplam 7 kişi, 12 yaşındaki Arda Yörük'ün sağlık ekiplerine yaptığı ihbar sayesinde kurtuldu.

Olayı anlatan Yörük, "Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem, babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada gürültüyle yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. O anlarda çok korktum" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP