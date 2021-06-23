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Haberler Denizli Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti

’de 5 dakikalık yıktı geçti

’de havanın bir anda kapanmasıyla birlikte hızla gelen kentte 5 dakika içerisinde ağaçlar, tabelalar ve çatıların uçmasıyla çok sayıda maddi hasar meydana geldi.

Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti
İHA

23.06.2021, 21:34

Denizli'de ve ilçelerinde gün içerisinde geçen güneşli hava bir anda bulutlarla kapanmasıyla birlikte kum fırtınası geldi.



Fırtına kent merkezinde etkili olurken, büyük tabelaların, ağaçların, çatıların ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve zabıta ekipleri meydana gelen olaylara müdahalede bulunmaya devam ediyor.



Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle görüş mesafeleri düşerken vatandaşlar paniğe kapıldı. Meydana gelen kum fırtınasında oluşan maddi hasarlı olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçelerde ise bazı evlerin çatılarının uçtuğu ve ardından yağmur yağışının etkili olduğu öğrenildi.



Öte yandan, kent merkezinde kum fırtınasının ardından gökyüzünde açan gökkuşağı, fırtınanın ardından renkli bir görüntü oluşturdu.

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